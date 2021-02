Schwerpunkte

Nürtingen und Kirchheim fordern Wohnraumaufsichtsgesetz

Nürtingen und Kirchheim appellieren an Städtetag für gesetzliche Wohnraumaufsicht

Die verheerende Brandkatastrophe in Nürtingen Anfang November 2020 mit zwei Todesopfern sowie die Wohnungsbrände in Kirchheim unter Teck im vergangenen Jahr haben den Blick auf prekäre Wohnverhältnisse in den beiden Städten gelenkt.

NÜRTINGEN (nt). Beide Kommunen setzen sich nun für die notwendigen gesetzlichen Grundlagen ein, um Missständen auf dem Wohnungsmarkt effektiv entgegentreten zu können. Nicht nur in Nürtingen und Kirchheim gibt es prekäre Wohnverhältnisse. In vielen Städten in Baden-Württemberg ist der Wohnungsmarkt so angespannt, dass sich selbst Personen mit geregeltem, aber geringem Einkommen kaum noch eine Wohnung leisten können oder auf dem freien Markt nicht fündig werden.

Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg führt eine Liste von insgesamt 89 Städten und Gemeinden mit angespannten Wohnungsmärkten, in denen die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist.

Einzelne nutzen die Situation aus