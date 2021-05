Schwerpunkte

Notstrom für die Bürger in der Beurener Festhalle

22.05.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Die Bushaltestelle an der Therme wird barrierefrei

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Beuren standen neben den Themen, über die bereits berichtet wurde, noch einige weitere Beschlüsse und Informationen auf der langen Tagesordnung. Unter anderem ging es um Panorama-Therme, Wohnmobilstellplatz, Hagnachstraße und ein Notstromaggregat an der Turn- und Festhalle.

BEUREN. Die vorhandene Bushaltestelle an der Panorama-Therme soll barrierefrei umgebaut werden. Durch den Einbau von Buskapsteinen mit einer Höhe von 18 Zentimetern ist ein barrierefreier Einstieg möglich und keine Stufe mehr zu überwinden. Die Länge der Buskapsteine soll zwölf Meter betragen. Dadurch würde der Zugang zur Therme nicht tangiert. Die Wartefläche und die Pflasterfläche im Wartehäuschen muss ebenfalls um 18 Zentimeter erhöht werden. Das Nürtinger Ingenieurbüro Blankenhorn rechnet für den Umbau mit Gesamtkosten von 35 000 Euro brutto. „Wir haben in der Therme viele Gäste, die gehbehindert sind“, erklärte Bürgermeister Daniel Gluiber. „Daher sind wir dazu verpflichtet, die Bushaltestelle umzubauen.“