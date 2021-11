Schwerpunkte

Notruf-Ausfall endete im Kreis Esslingen glimpflich

12.11.2021 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Am frühen Donnerstagmorgen fielen für etwa zwei Stunden in weiten Teilen Deutschlands die Notrufnummern 110 und 112 aus, unter anderem in Baden-Württemberg. Polizei und Rettungskräfte reagierten schnell. Die Bevölkerung wurde übers Radio und Warn-Apps informiert.

Die Polizei zeigte während des Notruf-Ausfalls mit Streifenwagen Präsenz. Foto: NZ-Archiv

Wer im Kreis Esslingen in den frühen Morgenstunden des Donnerstags den Polizeinotruf 110 oder den Rettungsdienstnotruf 112 wählte, bekam entweder gar keinen oder einen Gesprächspartner, den er nicht wollte. So weiß Polizeipressesprecher Michael Schaal zu berichten, dass im Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Reutlingen, bei dem alle 110-Notrufe aus den Landkreisen Esslingen, Reutlingen, Tübingen und Zollernalb eingehen, zum Teil Notrufe aus anderen Gebieten eingegangen seien und umgekehrt.