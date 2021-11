Schwerpunkte

Notfahrplan für Melchinger-Buslinien in Aichtal und Umgebung

06.11.2021 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Wegen akuten Fahrermangels haben das Landratsamt Esslingen, der VVS und das Busunternehmen entschieden, dass für viele Linien ab Montag ein verkleinerter Notfahrplan gilt. Damit wolle man den Gästen ein verlässliches Grundangebot sichern, so die Verantwortlichen.

Die Linie 167 von Aich nach Nürtingen wird in der Mittagszeit künftig nur im Stunden-Takt fahren. Archivfoto: Holzwarth

AICHTAL. Schon seit mehreren Monaten flammt immer wieder Kritik rund um den öffentlichen Nahverkehr in Aichtal und Umgebung auf. Betroffene berichten, dass der Schulbusverkehr nicht sichergestellt sei, dass Busse der Linie 167 teils ganz ausfielen oder an Haltestellen vorbeifuhren, ohne die dort wartenden Kinder einzusammeln. Kritik gibt es auch an den Busfahrern: Es sei laut Betroffenen vorgekommen, dass diese die Kinder nach dem Weg fragen mussten. Einmal sei ein Bus sogar losgerollt, ohne dass ein Fahrer am Steuer saß. Wiederholt hatte es Krisengespräche mit den Busunternehmen gegeben (wir berichteten).