Note gut für Wasser im Aileswasensee in Neckartailfingen

04.06.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Wie in den meisten Seen im Land kann auch im Aileswasensee in Neckartailfingen bedenkenlos gebadet werden. Das geht aus der aktuellen Badegewässerkarte hervor. Die höchste Note gab es dennoch nicht.

Laut Sozialministerium kann im Aileswasensee ohne Bedenken gebadet werden. Foto: Just

NECKARTAILFINGEN. In den meisten Seen und Gewässern im Land kann auch in diesem Sommer bedenkenlos gebadet werden. Erneut weisen nahezu alle Badegewässer in Baden-Württemberg eine hervorragende Wasserqualität auf.