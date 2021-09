Schwerpunkte

Noch reichen die Intensivbetten für Corona-Erkrankte in den Medius Kliniken aus

11.09.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

In den Medius-Kliniken werden aktuell zehn Patienten mit Covid-19 behandelt. Davon sind sieben Patienten auf der Isolationsstation und drei auf der Intensivstation. Das Infektionsgeschehen gilt bisher als beherrschbar.

Noch ist die Behandlung mit Covid-Patienten auf den Intensivstationen beherrschbar. Dass dies so bleibt, dazu kann jeder beitragen, der sich impfen lässt. Am Sonntag macht der Impfbus in der Nürtinger Innenstadt beim Tag der Rettungskräfte Station. Foto: Adobe Stock

NÜRTINGEN. Dänemark hat am Freitag alle Beschränkungen gegen das Corona-Virus aufgehoben, weil bei den Dänen mehr als 80 Prozent der über Zwölfjährigen geimpft sind. Soweit sind wir in Deutschland und auch hier im Landkreis noch nicht. Die vierte Corona-Welle nimmt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vor allem über Ansteckungen bei Jüngeren weiter an Fahrt auf. Gleichzeitig nehme die Verbreitung auch unter den mittleren Altersklassen zu, heißt es im RKI-Wochenbericht. Ins Krankenhaus, so das RKI, kämen in der Regel vor allem die Ungeimpften.