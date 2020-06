Schwerpunkte

Noch nicht alle Schüler sind angemeldet

10.06.2020 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Die Anmeldungen an den weiterführenden Schulen fanden kurz vor den Schulschließungen statt

Nach den Somerferien dürfen viele Kinder in der Region eine neue Schule besuchen. Das Staatliche Schulamt Nürtingen erhebt die Zahlen, die in diesem Jahr recht unpräzise sind, da der Anmeldezeitraum kurz vor den Schulschließungen war. Dr. Corina Schimitzek, die Leiterin des Staatlichen Schulamtes, geht davon aus, dass noch weitere Kinder angemeldet werden, sobald die Schulen und ihre Sekretariate wieder geöffnet sind. Genaueres wisse man erst, wenn die Juli-Statistik vorliegt, dann könnten die Zahlen noch einmal leicht nach oben gehen. Die jetzigen Zahlen stellen den Stand vom 12. März dar, die landesweite Anmeldung für die Eingangsklassen 5 an den weiterführenden Schulen war am 11. und 12. März.

Im Verbreitungsgebiet der Nürtinger Zeitung gibt es fünf Realschulen, zwei in Nürtingen, jeweils eine in Neckartenzlingen, Neuffen und Wendlingen. An diesen Schulen wurden bis dato 375 Schüler angemeldet. Das gibt 15 Klassen, die Schulen sind zwei- bis vierzügig. An den Gemeinschaftsschulen Köngen, Wendlingen und Frickenhausen gibt es 144 Anmeldungen, sie sind jeweils zweizügig. An der Werkrealschule in Nürtingen wurden 21 Kinder angemeldet, was eine Klasse ergibt.