Noch besser aufpassen

29.01.2020

Das ist ja gerade noch einmal gut gegangen. Beurens Bürgermeister Daniel Gluiber gehört normalerweise eher zu denjenigen Amtsträgern, die stets alles zu 150 Prozent richtig machen wollen. Gerade wenn es um Bürgerbeteiligung geht, lässt sich dem Schultes sicherlich nicht gerade Tatenlosigkeit vorwerfen. Das belegt die Tatsache, dass er für den kommenden Montag ein weiteres Mal eine Bürgerversammlung in der Kelter anberaumt hat. Da erstaunt es schon, dass ausgerechnet der Gemeinde Beuren bei der Weitergabe der eingegangenen Stellungnahmen zum Wohnmobilstellplatz an das Planungsbüro ein solcher Lapsus unterlaufen ist. Wie konnten nur 28 von 40 Stellungnahmen übersehen werden? Glücklicherweise hat die Gemeindeverwaltung ihren Fehler selbst noch rechtzeitig festgestellt und ausgebügelt. Man mag sich gar nicht vorstellen, welches Ungemach auf die Gemeinde hätte zukommen können, wenn das Bebauungsplan-Verfahren fortgesetzt worden wäre und jemand später wegen des Formfehlers dagegen geklagt hätte. Die von allen Beteiligten aufgewendeten Zeit und Kosten für die bisherigen Planungen wären vergeudet gewesen. Nun sollten alle an dem großen Projekt Involvierten gewarnt sein und künftig noch besser aufpassen und noch genauer hinschauen. Wenn dann von nun an alles glatt läuft, dann hätte das Missgeschick am Ende doch sein Gutes gehabt.