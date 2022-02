Schwerpunkte

Nils Schmid zu Besuch in Großbettlingen

01.02.2022 05:30, — E-Mail verschicken

GROSSBETTLINGEN. Seit März 2021 ist der neue Bürgermeister von Großbettlingen, Christopher Ott, im Amt. Nun konnte sich der SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Nürtingen, Nils Schmid, selbst davon überzeugen, wie gut der Nachfolger von Martin Fritz ins Amt gefunden hat. Gemeinsam sprachen sie über die aktuellen Belange der Gemeinde, die der neue Bürgermeister fit für die Zukunft machen möchte.

So war zum Beispiel die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ein großes Thema für Ott, der deswegen auch zu einer Quartiersbegehung für Senioren eingeladen hatte. Auch in anderen Bereichen stünden in Großbettlingen viele Veränderungen an: So kann das lange ungenutzte Herion-Areal nun endlich rückgebaut werden, um dort Wohnungen für 300 Menschen entstehen zu lassen.

Schmid freute es, dass sich die Gemeinde angesichts der Wohnungsnot in der Region auch zu Teilen für den Wohnungsbau von einkommensschwachen Haushalten entschieden hat. Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums sei seit zehn Jahren ein großes Thema, die Umsetzung benötige aber viel Zeit und mache eine Mitarbeit der Kommunen unbedingt notwendig.