Nicht rauchen und gewinnen

09.11.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Der Klassenwettbewerb „Be smart – don’t start“ beginnt am 15. November.

Am 15. November beginnt wieder der bundesweite Klassenwettbewerb „Be smart – don’t start“. Auch in diesem Schuljahr haben Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 bis 8 die Möglichkeit, kostenfrei an dem bewährten Wettbewerb zum Thema Nichtrauchen teilzunehmen und attraktive Preise zu gewinnen.

Der Wettbewerb richtet sich in erster Linie an Schulklassen der Stufen 6 bis 8, da in diesem Alter häufig das Experimentieren mit dem Rauchen beginnt. Es können auch andere Klassenstufen der weiterführenden Schulen teilnehmen, wenn die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler nicht raucht. Die jeweiligen Klassen entscheiden dabei selbst per Abstimmung, ob sie an „Be smart – don’t start“ teilnehmen möchten. Der Wettbewerb startet am 15. November und endet am 29. April.

Alle Schülerinnen und Schüler der teilnehmenden Klassen unterschreiben einen Vertrag, in dem sie sich verpflichten, im Wettbewerbszeitraum nicht zu rauchen. Die Klasse prüft dann einmal wöchentlich intern, ob mindestens 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler rauchfrei waren. „Rauchfrei“ sein bei „Be smart“ heißt: Die Klasse sagt „nein“ zu Zigaretten, E-Zigaretten, Shishas, E-Shishas, Tabak und Nikotin in jeder Form. Einmal im Monat meldet die Klasse der Wettbewerbszentrale, ob dies gelungen ist und sie weiterhin am Wettbewerb teilnimmt.