Schwerpunkte

Neuffens Kindergärten sind voll

25.11.2021 05:30

Kleinkind-Ganztagsangebot ist komplett belegt. Mehrmonatige Wartezeit auf einen Kindergartenplatz.

NEUFFEN. Zum Kindergartenjahr 2021/22 habe der r Bedarf in der Ganztagsbetreuung in den Neuffener Kindergärten wieder angezogen, berichtete Hauptamtsleiter Jörg Stuhlmüller am Dienstagabend im Neuffener Gemeinderat. So gebe es momentan einen Engpass sowohl in der U3-Betreuung als auch in der Ü3-Betreuung. In der U3-Betreuung sei zum Ende des Kindergartenjahres hin in allen Angebotsformen ein Defizit an Plätzen zu erwarten, so Stuhlmüller. So seien beim Ganztagsangebot alle Plätze bereits zu Beginn des Kindergartenjahres belegt. Die Plätze in den Kindergärten Auchtert und Kelterplatz seien ebenfalls für die Kinder über drei Jahren voll. Auch beim Waldkindergarten seien alle Plätze belegt. Hier gebe es eine Warteliste ab Mai.

Bei der U3-Betreuung fehlten derzeit sieben Plätze. Die Wartezeit beträgt vier Monate. „Ab Mai 2022 können die fehlenden Plätze belegt werden“, so Stuhlmüller. Für Kappishäusern hatte er gute Nachrichten: Dort sei die Kapazität vermutlich ausreichend.