Schwerpunkte

Neuffener Weingärtnergenossenschaft zieht Bilanz des Corona-Jahres

18.09.2021 05:30, Von Celine Glöckner — E-Mail verschicken

Die Neuffener Weingärtnergenossenschaft zog eine Bilanz des Jahres 2020. Die Wengerter freuen sich trotz niedrigerer Erträge über eine hohe Qualität. Einen erfolgreichen Start gab es für die „junge Weinlinie“.

Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Bäcker (links) und Vorstandsvorsitzender Jürgen Pfänder (rechts) überreichten für langjährige Mitgliedschaft Urkunden und ein Weinpräsent. Sie gratulierten (von links) Walter Münzenmeier, Rudolf Birkmaier, Karl Pflüger und Rosemarie Warth. Foto: Glöckner

BEUREN. So wie auch im Vorjahr wurde die Generalversammlung der Weingärtnergenossenschaft Hohenneuffen-Teck aufgrund der Pandemiebedingungen kurzgehalten. Weil die Stadthalle Neuffen zurzeit saniert wird, fand die Veranstaltung in der historischen Kelter in Beuren statt.