Neuffener Vereine sorgen sich um den Nachwuchs

02.04.2022 05:30, Von Jutta Nitschke — E-Mail verschicken

Die Corona-Pandemie bedeutete für viele Vereine ein weitgehendes Zurückfahren ihrer Aktivitäten. Besonders schmerzt die Verantwortlichen, dass viele Jugendliche sich aus den Vereinen zurückgezogen haben. Ungeachtet dessen ist man in Neuffen guter Dinge, was die weitere Entwicklung angeht.

Martin Hirner ist Vorsitzender der Stadtkapelle Neuffen (links) und selbst Musiker. – Bild rechts: Albrecht Klingler (links) und Heinz Knoll vom TB Neuffen schmerzt noch immer die coronabedingte Absage des 125-jährigen Jubiläums vor zwei Jahren. Fotos: Nitschke

NEUFFEN. „Corona hat ein großes Loch in unsere Vereinskasse gerissen“, sagt Steffen Oswald etwas enttäuscht. Pandemiebedingt finden seit zwei Jahren beim Kleintierzuchtverein Neuffen keine Veranstaltungen mehr statt. Sommer- und Herbstausstellung, Tag der offenen Tür oder Sommerprogramm für Kinder – alles gestrichen. In der Regel tummeln sich bei solchen Events viele Besucher auf dem Gelände des Vereins am Stadtrand von Neuffen. Grillhähnchen, Würste, Kuchen und Getränke finden dann reißenden Absatz und die Vereinskasse klingelt. Geld, das jetzt fehlt, obwohl dringende Renovierungsarbeiten anstehen und zu bezahlen sind. „Vor allem für Familien mit Kindern sind wir eine beliebte Anlaufstelle und der Austausch untereinander macht einfach Freude“, erzählt Oswald, Mitglied im Vorstand des Vereins. Doch der 53-Jährige ist zuversichtlich. Wenn alles gut läuft, findet kurz vor den Sommerferien endlich wieder eine Kleintierausstellung statt. Sofern es die dann geltenden Regeln zulassen.