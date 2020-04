Neuffener Haushalt ohne Gewähr

30.04.2020, Von Philip Sandrock

Der erste doppische Haushalt der Tälesstadt fällt mitten in die Corona-Krise – Nachtragsetat vermutlich schon im Sommer

Der Neuffener Gemeinderat beschloss am Dienstagabend den ersten Haushalt nach dem neuen doppischen Haushaltsrecht. Doch vermutlich wird das Planwerk nicht lange Bestand haben, mahnte Bürgermeister Matthias Bäcker. Die wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Corona-Pandemie werden schon in wenigen Monaten einen Nachtragshaushalt erforderlich machen.

Um genügend Abstand zu gewährleisten, wurde die Gemeinderatssitzung in die Stadthalle verlegt. Foto: Sandrock

NEUFFEN. Der Neuffener Gemeinderat ging am Dienstagabend auf Distanz – um die Sicherheitsabstände einzuhalten und ein Ansteckungsrisiko mit dem Corona-Virus zu vermeiden. Die Ratsmitglieder und die Verwaltungsspitze nutzten deshalb das Platzangebot der Stadthalle großzügig aus. Auch im Zuschauerraum war Abstand das oberste Gebot. Es standen wichtige Punkte zur Entscheidung an – so wurde mit einem Monat Verspätung der Haushalt der Gemeinde verabschiedet. Doch sowohl Bürgermeister Matthias Bäcker, als auch Kämmerer Bernd Eggstein machten keinen Hehl daraus, dass das Planwerk und die ihm zugrundeliegenden Zahlen durch die Ereignisse der vergangenen Monate überholt seien. „Das Virus hat alles auf den Kopf gestellt“, sagte Bäcker in seiner Haushaltsrede. Das einzig spektakuläre am Haushalt sei, so der Schultes, dass das neue Haushaltsrecht eingeführt werde. „Ansonsten habe ich die Befürchtung, das er nicht das Papier wert ist, auf dem er gedruckt wurde.“