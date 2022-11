Schwerpunkte

Neuffener Gemeinderat diskutierte über Unechte Teilortswahl

24.11.2022 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

Der Gemeinderat in Neuffen hat die Entscheidung über die Abschaffung zur Kommunalwahl 2024 vertagt. Zuerst soll der Ortschaftsrat beraten.

Rathaus in Kappishäusern: Der Ortschaftsrat soll nun beraten. Foto: NZ-Archiv

NEUFFEN. Eingeführt wurde die Unechte Teilortswahl seinerzeit, um die Interessen der Bürgerschaft von Gemeindeteilen auch personell zu vertreten. Auch kleine Gemeindeteile sollten im Gesamtgemeinderat vertreten sein. In Neuffen wurde die Unechte Teilortswahl festgeschrieben, um dem Stadtteil Kappishäusern eine festgelegte Anzahl von zwei Sitzen im Gemeinderat zu garantieren. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde der Antrag gestellt, dieses komplizierte Wahlverfahren abzuschaffen, da es verantwortlich sein könnte für den hohen Anteil an ungültigen Stimmen. Bei der Kommunalwahl 2019 waren in Neuffen 5,2 Prozent der Stimmen ungültig, in Kappishäusern 8,9 Prozent.