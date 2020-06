Schwerpunkte

Neuffener Freibad öffnet am 23. Juni

15.06.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Für Besucher gilt es einige Regeln zu beachten – Tickets gibt es nur online

Das Neuffener Höhenfreibad wird am 23. Juni geöffnet. Wie Bürgermeister Matthias Bäcker mitteilt, hat der Gemeinderat diese Entscheidung einstimmig getroffen. „Es muss in diesen Zeiten ein Freizeitangebot für unsere Bürgerinnen und Bürger geben, man kann ihnen nicht auch noch das letzte Sommerevent streichen“, so Bäcker.

Ab 23. Juni können Wasserratten wieder ins Becken des Neuffener Höhenfreibads springen. pm

NEUFFEN (pm). Es gehe zwar sowohl für die Stadt als Betreiber als auch für die Schwimmbadbesucher nicht ohne erhebliche Auflagen. Dennoch habe der Gemeinderat beschlossen, das Bad zu öffnen und die entstehenden Mehrkosten über den städtischen Haushalt zu übernehmen.