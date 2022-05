Schwerpunkte

Neuffen: Sind Beidschastägga ein Folterinstrument?

11.05.2022 05:30, Von Jutta Nitschke — E-Mail verschicken

Im Neuffener Tal fühlen sich die Reigschmeckten unter den Einheimischen wohl und hatten nur am Anfang Probleme mit dem Dialekt. Das Vereinsleben ist der ideale Einstieg, um Kontakte zu knüpfen.

Martina Stuber

Heike Schröter hat eine neue Leidenschaft für sich entdeckt: Brot backen. „Das Backhaus hier in Beuren ist super. So etwas kannte ich vorher gar nicht“, erzählt die 66-Jährige. Die pensionierte Gymnasiallehrerin ist in Essen aufgewachsen und hat viele Jahre in Dinslaken am Niederrhein gelebt. Mehrere glückliche Zufälle führten sie und ihren Lebensgefährten nach Beuren. Seit knapp vier Jahren sind sie dort zu Hause. Die Landschaft mit den vielen Streuobstwiesen hat es Heike Schröter besonders angetan. Und bei der Weinlese durfte sie auch schon mithelfen. „Das war eine tolle Erfahrung“, sagt sie mit leuchtenden Augen.