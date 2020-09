Schwerpunkte

Neuffen sagt Weihnachtsmarkt ab

09.09.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Auch Pfeffertagswiegen fällt der Corona-Pandemie zum Opfer

NEUFFEN. Der Weihnachtsmarkt in Neuffen war in den zurückliegenden Jahren immer ein besonderer Anziehungspunkt für Familien. In diesem Jahr fällt das Marktgeschehen in den historischen Gassen aus. Darüber informierte Bürgermeister Bäcker vor wenigen Tagen die Bürgerinnen und Bürger der Tälesstadt.

Als der Bürgermeister zu Beginn des Sommers über die coronabedingte Absage des Eselhocks informierte, hatte er noch die Hoffnung, dass wenigstens der Weihnachtsmarkt stattfinden könnte. Damals war man noch davon ausgegangen, dass Großveranstaltungen nur bis 31. August nicht zulässig sind. Ein paar Wochen später wurde diese Frist auf 31. Oktober verlängert. Und nun hat die Ministerpräsidentenkonferenz letzte Woche entschieden, dass dieser Termin noch mal verschoben wird auf den 31. Dezember.

„Dies betrifft natürlich auch unseren Weihnachtsmarkt, aber auch das Neuffener Lichterfest, den Krämermarkt im November sowie das Pfeffertagswiegen“, bedauert Bäcker. Zwar dürften Veranstaltungen stattfinden, aber nur unter Einhaltung all der Hygienevorschriften. Diese seien bei den örtlichen Gegebenheiten kaum bis gar nicht umsetzbar.