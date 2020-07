Schwerpunkte

Neuffen erlässt Kita-Gebühren

02.07.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Für April bis Juni werden keine Gelder eingezogen

NEUFFEN (psa). Der Beschluss fiel einstimmig aus: die Stadt Neuffen wird die bislang lediglich ausgesetzten Kindergartengebühren für die Monate April bis Juni jetzt komplett erlassen. Abgerechnet werden sollen lediglich die Beiträge für die Notbetreuung und den eingeschränkten Regelbetrieb – hier soll tageweise abgerechnet werden. Mit einem Zwanzigstel der üblichen Monatsgebühr pro Tag. „Dieser Vorschlag entspricht dem Modell, das sich in vielen Kommunen im Umland durchgesetzt hat“, so Bürgermeister Matthias Bäcker. Auch die Kernzeitbetreuung soll nur nach den in Anspruch genommenen Leistungen berechnet werden.

Der Stadt entgehen durch den Gebührenerlass Einnahmen in Höhe von rund 83 000 Euro. Dieser Ausfall sei jedoch zu einem Teil aus der Soforthilfe des Landes zur Bewältigung der Pandemie ausgeglichen worden. Die Stadt erhielt hier rund 74 000 Euro.