Schwerpunkte

Neues Bewegungsangebot für Kita

15.07.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Die Weichbodenmatte sichert die Kletterwand, dazu gibt es Hütchen, Kisten, Balancierbretter und Röhren. Alle gehört zur Bewegungsbaustelle in der Kindertagesstätte Am See in Großbettlingen. Möglich wurde dies vor allem durch finanzielle Unterstützung der Firma SiStem4Life der Brüder Steffen und Simon Stoll. „Wir bekommen so viel aus der Gesellschaft, da sehen wir es als unsere Aufgabe, auch etwas in die Gesellschaft zurückzugeben“, so Steffen Stoll (hinter dem Jungen mit demPlakat). Zur dieser Kita hat er noch eine persönliche Verbindung. Während der Zeit der eigenen Kinder dort lernte er das Konzept zur Förderung von Bewegung kennen, davon sollen nun auch nachfolgende Jahrgänge profitieren. Im Sommer werden die Elemente in den Garten verlegt. „Eine tolle Investition“, finden Bürgermeister Christopher Ott und Kita-Leiterin Erika Schreck. pm Foto: pm