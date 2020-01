Neuer Pfarrer für Schlaitdorf und Altenriet

21.01.2020 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Wolfgang Adelhelm ist neuer Pfarrer der Kirchengemeinden Schlaitdorf und Altenriet

Für Wolfgang Adelhelm, den neuen Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinden Schlaitdorf und Altenriet als neue Gesamtkirchengemeinde Schlaitdorf-Altenriet, gab es am Sonntag in der voll besetzten Kirche St. Wendelin in Schlaitdorf einen herzlichen Empfang zu seiner Investitur.