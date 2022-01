Schwerpunkte

Neuer Jugendtreff in Erkenbrechtsweiler

28.01.2022 05:30, Von Silja Kopp — E-Mail verschicken

Junge Menschen aus Erkenbrechtsweiler haben Grund zur Freude: Jeden Donnerstagnachmittag können sie sich im neuen Jugendhaus treffen.

Lisa Mezger und Felix Schlienz freuen sich, Jugendlichen in Erkenbrechtsweiler einen festen Treffpunkt unter der Woche ermöglichen zu können. Die Gemeinde hat dafür ein Jugendhaus bereitgestellt. Foto: Riedl

ERKENBRECHTSWEILER. Ein lang gehegter Wunsch der Jugendlichen in Erkenbrechtsweiler ist nun in Erfüllung gegangen: Sie haben jetzt einen offiziellen Jugendtreff. Bisher konnten sie ihre Freunde in den örtlichen Vereinen, in der Schule oder irgendwo im Flecken treffen.