Neuer Boden der frisch sanierten Sporthalle in Wolfschlugen ist schon wieder ein Flickenteppich

15.12.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Bei der frisch sanierten Sporthalle in Wolfschlugen gibt es schon wieder Ärger. Die schweren ausziehbaren Tribünen haben Dellen produziert. Metallplatten sollen weitere Beschädigungen verhindern. Am kalten Gymnastikraum möchte der Gemeinderat vorerst nichts ändern.

Die drei ausziehbaren Tribünen haben für Ärger und Dellen auf dem neuen Boden der Sporthalle in Wolfschlugen gesorgt. Foto: Just

WOLFSCHLUGEN. Für die Sanierung der Sporthalle an der Nürtinger Straße hat die Gemeinde Wolfschlugen viel Geld in die Hand genommen. Die Arbeiten sind zwar mittlerweile auch weitestgehend abgeschlossen und der Sportbetrieb ist schon seit dem 30. August wieder im vollen Gang. Trotzdem gibt es jetzt einigen Ärger. Denn schon direkt nach der ersten Nutzung hat sich der brandneue Sportboden schon wieder verformt. Die Last der mit einem Motor ausgestatteten ausziehbaren Tribünen war für den Boden zu schwer. Inzwischen wurde zwar – ohne zusätzliche Kosten für die Gemeindekasse – nachgebessert und ein neuer Belag verlegt. Zufrieden sind damit aber weder die Verwaltungsspitze noch die Gemeinderäte, die in der Sitzung am Montagabend mächtig schimpften. „Jetzt hatten wir einen neuen Boden und haben nun wieder einen Flickenteppich“, sagte Andreas Broß (SPD). Noch mehr ärgerte sich Ellen Balz (CDU), die sich noch an ein Gespräch mit dem Sportbodenhersteller vor Ort erinnern kann, bei dem dieser versicherte, dass an der Stelle der ausziehbaren Tribüne eine Metallschiene im Boden eingebracht wird. Nun müssten jedoch die Sportler immer extra vor den Handballspielen Metallplatten auslegen, bevor die Tribüne bewegt wird. „So ein Provisorium kommt bei dem Preis nicht infrage“, so Ellen Balz. Bernd Schäfer (Unabhängige Wählervereinigung) sprach von einem „Schildbürgerstreich“. Sein Fraktionskollege Michael Kazmaier warnte davor, dass die Metallplatten einmal nicht an der richtigen Stelle liegen. „Die gehören in den Boden eingelassen.“