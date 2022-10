Schwerpunkte

Neuer Beauftragter für Belange Behinderter im Kreis Esslingen

28.10.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Eike Thorsten Weber (Foto: Nicole Klöckner) ist neuer Kreisbeauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderung im Landkreis Esslingen. Seine Aufgabe ist die Wahrung der Interessen aller Menschen mit Behinderung im Landkreis und die Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Der Kreisbeauftragte, dessen Stelle durch Mittel des Landes gefördert wird, berät den Landkreis in Fragen der Politik für Menschen mit Behinderung. Er wird bei allen Vorhaben der Landkreisverwaltung immer dann eingebunden, wenn es um deren Rechte geht. Er verfasst dann Stellungnahmen, Anträge oder Empfehlungen.

Ebenso steht Weber Städten und Gemeinden im Landkreis beratend zur Seite, wenn es um die Schaffung barrierefreier, inklusiver Lebensräume geht, und er ist zentraler Ansprechpartner der örtlichen Behindertenbeauftragten. Des Weiteren arbeitet der Kreisbeauftragte eng zusammen mit Organisationen der Behindertenhilfe. Weber ist außerdem Ansprechpartner für alle Menschen mit Behinderung aus dem Landkreis und deren Angehörige. Er ist unabhängiger Wegweiser und Ombudsperson, beispielsweise wenn sich Betroffene und Angehörige in ihren Rechten eingeschränkt oder diskriminiert fühlen. Grundlegend für die Tätigkeit sind die UN-Behindertenrechtskonvention mit ihrem Gebot zur Verwirklichung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung sowie die Bundes- und Landesbehindertengleichstellungsgesetze für die Umsetzung auf der lokalen Ebene.

Der Kreisbeauftragte für Menschen mit Behinderung hat sein Büro im Erweiterungsbau des Landratsamts in Esslingen in den Pulverwiesen und ist telefonisch unter (07 11) 3 90 24 20 49 oder unter E-Mail weber.eike@lra-es.de zu erreichen. lra