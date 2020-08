Schwerpunkte

Neue Übungsleiter für das Senioren-Bewegungsangebot B.U.S.

28.08.2020

Im Landkreis Esslingen läuft für Senioren an vielen Orten das Bewegungsangebot B.U.S. „Bewegung, Unterhaltung und Spaß“. Das Angebot an Orten und Terminen wächst stetig. Kürzlich wurden weitere 22 neue Übungsleiter geschult. Das Bewegungsprogramm unter freiem Himmel an einem öffentlichen Platz, wo Abstands- und Hygieneregeln sehr gut eingehalten werden können, in bequemer Alltagskleidung, basiert auf den Übungen der „Fünf Esslinger nach Dr. Runge“, einem von der „Dienste für Menschen“ geförderten Bewegungsprogramm zum Erhalt von Bewegung, Muskeln, Knochen. Jeder Ältere kann kostenlos mitmachen – auch ohne sportliche Vorerfahrung. Die neuen Bewegungsbegleiter haben mit jeder Menge Spaß und Freude an der von der Altenhilfefachberatung des Esslinger Landratsamts organisierten mehrtägigen Qualifizierung inklusive Erste-Hilfe-Training teilgenommen. Ihre Begeisterung tragen sie jetzt weiter in neue B.U.S.-Gruppen. 53 B.U.S.-Gruppen verteilt über den gesamten Landkreis gibt es bereits, an denen wöchentlich zwischen zehn und 50 Senioren teilnehmen. Über die B.U.S.-Gruppen im Landkreis informiert eine Karte auf der Homepage www.landkreis-esslingen.de unter dem Suchbegriff „Altenhilfefachberatung“. Sofern es die Corona-Pandemie zulässt, wird Ende des Jahres ein Austauschtreffen mit allen B.U.S.-Übungsbegleitern im Landratsamt stattfinden. Es werden noch weitere Übungsbegleiter gesucht. Weitere Infos gibt es bei Kerstin Vöhringer unter Telefon (07 11) 39 02-4 31 53, E-Mail Voehringer.Kerstin@lra-es.de. Foto: Nicole Klöckner