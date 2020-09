Schwerpunkte

Neue Messtafel in Grafenberg warnt vor zu hoher Geschwindigkeit

08.09.2020

Pünktlich zum bevorstehenden Schulbeginn soll in der Kohlberger Straße in Grafenberg jetzt eine neue Geschwindigkeitsmesstafel die Autofahrer vor zu hoher Geschwindigkeit warnen. Bei der Rienzbühlhalle steht sie momentan, die Grundschule ist gleich nebenan. Die Tafel ist nicht, wie in anderen Orten, an eine Laterne montiert. „Unser Bauhofleiter Andreas Maier hat einen Fuß konstruiert, damit das Messgerät auch an anderen Orten, zum Beispiel vor dem Kindergarten, eingesetzt werden kann“, sagt Bürgermeister Volker Brodbeck. Rund 2000 Euro kostet das Gerät, finanziert wurde es je zur Hälfte von der Gemeinde und von der Grafenberger Bürgerstiftung. „Diese Investition war uns sehr wichtig“, sagt Jörg Mayer, der Vorstand der Bürgerstiftung. „Die Messtafel ist eine sinnvolle Einrichtung, um die Sicherheit im Ort zu erhöhen“, so Mayer. Und auch Dominique Dembek von der Bürgerstiftung betont: „An diesem Standort wird die Tafel generationenübergreifend genutzt, sind doch in der Rienzbühlhalle oft Senioren anwesend, die von der Warntafel profitieren.“ Und noch einen weiteren Nutzen zieht die Gemeinde aus der Messtafel: Die Daten werden eine Zeit lang gespeichert, um Verkehrsaufkommen, Durchschnittsgeschwindigkeit und auch andere Daten auszuwerten. Fahrer, die zu schnell unterwegs sind, können indes beruhigt sein, Geschwindigkeitsüberschreitungen werden nicht geahndet. Gestern Vormittag wurde die Tafel von Bürgermeister Volker Brodbeck, Jörg Mayer, Dominique Dembek und Bauhofleiter Andreas Maier (von links) feierlich ihrer Bestimmung übergeben. jh