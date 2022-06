Schwerpunkte

Neue Landwirtschaftsamtsleiterin für Kreis Esslingen

10.06.2022 05:30

Petra Rauch (Bild) ist die neue Leiterin des Landwirtschaftsamtes des Landkreises Esslingen mit Sitz in Nürtingen. Sie folgt Dr. Reinhold Klaiber, der nach knapp 20-jähriger Tätigkeit in den Ruhestand gegangen ist. „Wir freuen uns, dass wir mit Petra Rauch eine erfahrene Amtsleiterin für Esslingen gewinnen konnten. Mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung, die sie sowohl aus der Verwaltung als auch aus der praktischen Landwirtschaft mitbringt, haben wir eine gute Unterstützung für die Landwirtschaft und einen guten und schnellen Übergang in der Amtsleitung gefunden“, sagt die Erste Landesbeamtin Dr. Marion Leuze-Mohr.

Petra Rauch, aufgewachsen im elterlichen Landwirtschaftsbetrieb, hat an der Uni Hohenheim Allgemeine Agrarwissenschaften studiert. Nach Auslandsaufenthalten, landwirtschaftlich geprägten Praktika und beruflichen Stationen in den Landwirtschaftsämtern Fürstenfeldbruck und Bayreuth ging es an die Fachschule am Landwirtschaftsamt Biberach. Von dort wechselte sie zum Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. Im September 2020 übernahm sie die Leitung des Landwirtschaftsamtes im Enzkreis.