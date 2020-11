Schwerpunkte

Neue Heimat für die „Wadelbirne“

02.11.2020 05:30, — E-Mail verschicken

OGV-Kreisverband stiftete einen Jungbaum im Freilichtmuseum

BEUREN (pm). Der Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine Nürtingen setzte die Tradition der jährlichen Pflanzung eines Exemplars der Streuobstsorte des Jahres im Freilichtmuseum in Beuren fort und stiftete kürzlich einen Jungbaum der Sorte „Gelbe Wadelbirne“. Rudolf Thaler, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Bissingen an der Teck, übernahm gemeinsam mit einem Mitglied des OGV, coronabedingt allein ohne den sonst üblichen öffentlichen Rahmen, die Pflanzaktion für den selten gewordenen Birnbaum. Nach der Apfelsorte „Öhringer Blutstreifling“ im Vorjahr wurde 2020 die „Gelbe Wadelbirne“ zur Streuobstsorte des Jahres in Baden-Württemberg ernannt.

Die „Gelbe Wadelbirne“ ist eine sehr alte Sorte, die schon 1390 in der Schweiz erwähnt wird. Ende des 15. Jahrhunderts wurde sie dann in Württemberg beschrieben. Die große flaschenförmige Frucht, die an eine Wade erinnert, eignet sich besonders zum Dörren und zur Herstellung von Most und Destillat. Sie wird auch gerne als Hutzelbirne bezeichnet und in Eduard Mörikes Märchen „Stuttgarter Hutzelmännlein“ beschrieben. Die Sorte bildet große landschaftsprägende Bäume und trägt damit auch zum Charakter des Schwäbischen Streuobstparadieses bei.