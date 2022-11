Schwerpunkte

Neue Container für den Waldkindergarten Neuffen

10.11.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Der Waldkindergarten in Neuffen erhält ein neues Domizil. Schon vor einem Jahr hat der Gemeinderat beschlossen, neue Container anzuschaffen. Die alte Schutzunterkunft war mehr als 20 Jahre alt und damals schon gebraucht gekauft worden. Daher stand im Neuffener Gemeinderat eine Ersatzbeschaffung außer Frage. In den zurückliegenden Tagen wurden die neuen Container aufgestellt. „Was noch fehlt, ist die Holzverkleidung“, so Bürgermeister Matthias Bäcker. Während die Container aufgestellt wurden, waren die Mädchen und Buben mit ihren Erzieherinnen im Wald unterwegs. Der Waldkindergarten in der Nähe des Freibades besteht aus einer Gruppe mit 20 Kindern. Neuffen hat insgesamt sechs Einrichtungen, neben dem Waldkindergarten noch fünf Kindergärten in festen Gebäuden, davon vier in Neuffen und eine Betreuungseinrichtung im Stadtteil Kappishäusern. ali Foto: Einsele