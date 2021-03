Schwerpunkte

Neue Blitzer für den Landkreis Esslingen

26.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Landkreis stellte neue Geschwindigkeitsmessanlagen auf

Die neue Blitzersäule in Erkenbrechtsweiler ist noch verpackt. Foto: Holzwarth

(la). Im Landkreis Esslingen wird die stationäre Geschwindigkeitsmessung ausgebaut. An insgesamt 23 Stellen, an denen die zulässige Geschwindigkeit sehr oft überschritten wird und sich Unfallschwerpunkte gebildet haben, werden „Blitzersäulen“ aufgestellt. Sie sollen dort für eine spürbare Verkehrsberuhigung und Verbesserung der Verkehrssicherheit sorgen. Die ersten sechs stationären Blitzeranlagen werden in Aichwald-Schanbach, Erkenbrechtsweiler, Lenningen-Brucken, Owen, Weilheim an der Teck und Bempflingen errichtet. Sie werden voraussichtlich vor Ostern in Betrieb genommen. Die weiteren 17 stationären Anlagen werden im zweiten Quartal 2021 in verschiedenen Städten und Gemeinden des Landkreises an kritischen Verkehrspunkten eingesetzt werden. An sieben Standorten standen im Übrigen zuvor schon die umgangssprachlich als „Starenkästen“ bezeichneten Kontrollsysteme.