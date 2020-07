Schwerpunkte

Neue Bestattungsformen und Auswärtige zulassen

29.07.2020 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Der Gemeinderat Wolfschlugen diskutiert mit einem Fachmann über die Zukunft von Friedhöfen

Die Bestattungskultur befindet sich im Wandel. Herkömmliche Erdbestattungen und Grabstätten in Reihen sind immer weniger gefragt. Da die Gemeinde Wolfschlugen sowieso gerade Überlegungen zur Umgestaltung des Waldfriedhofs anstellt, hat die Verwaltung den Fachmann Johan Homburg aus Nürtingen in die Gemeinderatssitzung am Montagabend eingeladen.

Der Nürtinger Friedhof bietet ein Beispiel für eine zukunftsorientierte Gestaltung mit Sitzgelegenheit und Grünflächen. Foto: Holzwarth

WOLFSCHLUGEN. Der Waldfriedhof wird in Wolfschlugen als „ein wichtiges Aushängeschild der Gemeinde“ gesehen und war zuletzt auch häufiger ein Thema in der Einwohnerfragestunde. Da sich die Bestattungskultur derzeit in einem Wandel befindet, lag es nahe, auf den Rat von Johan Homburg vom Bestattungshaus Riempp zurückzugreifen, zumal die Gemeinde sowieso mit dem Bestattermeister im Gespräch ist, um auszuloten, welche Möglichkeiten und Ideen es gibt, um den Waldfriedhof weiter zu entwickeln. Denn Friedhöfe werden zunehmend auch als Begegnungsstätten mit Aufenthaltsflächen und Bänken gewünscht.