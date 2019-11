Neue Bauplätze für Kappishäusern

28.11.2019 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Neuffener Gemeinderat fasst Satzungsbeschluss für Baugebiet „Hofackerweg“ – Schon zahlreiche Interessenten

Am Dienstagabend fasste der Neuffener Gemeinderat einstimmig den Satzungsbeschluss für das Neubaugebiet „Hofackerweg“ Kappishäusern. Im Neuffener Ortsteil können damit sechs Bauplätze entstehen.

Am Hofackerweg in Kappishäusern entsteht ein kleines Baugebiet. Foto: Holzwarth

NEUFFEN. Bis zum Jahresende hatten Kommunen Zeit, kleinere Neubaugebiete im sogenannten „beschleunigten Verfahren“ auf den Weg zu bringen. Auch in Neuffen haben Verwaltung und Gemeinderat von dieser Möglichkeit, die im Baugesetz festgeschrieben ist, Gebrauch gemacht. In der Planung mahlen die Mühlen bekanntlich ja langsam. Daher zeigten sich am Dienstag alle erfreut, dass es vom ersten Entwurf im Sommer 2018 bis zum Satzungsbeschluss am Dienstag nur knapp eineinhalb Jahre dauerte. Damit kann schon bald ein Erschließungsträger gesucht werden, der am Ortsrand von Kappishäusern sechs neue Bauplätze einrichtet.