Neubaugebiet auf alten Siedlungsspuren in Unterensingen

22.01.2021 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

In Unterensingen gab es Funde aus der Bronzezeit und aus dem Mittelalter im Gebiet „Mittlere Braike“ – Ein Grab gibt Rätsel auf

Wenn in den nächsten Jahren auf der Mittleren Braike in Unterensingen Wohnungen entstehen, dann können sich die Bewohner sicher sein, dass sie an einem Ort leben, an dem schon sehr lange Menschen siedeln. Das ergaben Ausgrabungen im September und Oktober, von denen jetzt der Bericht vorliegt.

Das Grabungsteam bei der Arbeit.

UNTERENSINGEN. Vom 24. September bis zum 9. Oktober wurde auf dem 27 000 Quadratmeter großen Gelände östlich der Esslinger Straße und nördlich der Blumenstraße gegraben. Das Team des Landesamts für Denkmalpflege unter der Leitung des Grabungstechnikers Wilhelm Weiher setzte auf einer Fläche von 3600 Quadratmetern 18 Schnitte, also planmäßig angelegte Gräben im Gelände. Gefunden wurden dort Überreste aus der bronzezeitlichen Urnenfelderkultur, die von 1300 bis 800 vor unserer Zeitrechnung existierte, sowie Zeugnisse aus dem Früh- und Hochmittelalter.