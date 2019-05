Neubau von Mehrfamilienhäusern

WOLFSCHLUGEN (ge). In der Gemeinderatssitzung am Montagabend stellte Ortsbaumeister Michael Göppinger einige geplante Wohnbauprojekte von privaten Bauträgern vor. Vor allem der Bau von Mehrfamilienhäusern in der Kirchstraße sowie eines Gebäudes in der Stuttgarter Straße stießen auf großes Interesse bei Gemeinderäten und Zuhörern.

In der Kirchstraße sind ein Neun-, ein Acht- und ein Dreifamilienhaus geplant. Die Anlage soll in der Tiefgarage 26 Stellplätze und oberirdisch vier Abstellplätze für Autos erhalten. Die der Kirchstraße zugewandten Gebäude erhalten Giebeldächer, das dahinter liegende größere Bauwerk ist als Flachdachgebäude konzipiert. Die Gemeinderäte äußerten sich positiv zum städtebaulich attraktiven Aussehen der Wohnanlage, freuten sich über die zahlreichen Parkmöglichkeiten, mokierten sich jedoch über die Traufhöhe der beiden vorderen Wohnhäuser. Hier wurde Nachbesserung verlangt. Auch für die Stuttgarter Straße lag dem Gremium eine Bauvoranfrage eines privaten Bauherren für ein Mehrfamilienhaus mit neun Wohneinheiten, Stellplätzen, Carports, einem Kinderspielplatz sowie einem Fahrradschuppen vor. Diesem geplanten Neubau stimmte der Gemeinderat zu.