Neubau des Landratsamtes in Plochingen geht voran

10.03.2021 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Die neue Außenstelle auf dem Plochinger Stumpenhof soll pünktlich am 28. Januar 2022 bezugsfertig sein

Das neue Verwaltungsgebäude des Esslinger Landratsamtes in Plochingen nimmt Gestalt an. Der Großteil des Rohbaus ist fertiggestellt, in einzelnen Räumen werden bereits Fenster eingelassen. Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan. Man werde das Gebäude pünktlich am 28. Januar übergeben können, versicherte Projektleiter Josef Kraus am gestrigen Dienstag.

Geschwungene Formen und Glasfronten werden den Neubau in Plochingen prägen. Foto: Just

PLOCHINGEN. Landrat Heinz Eininger zeigte sich von den Fortschritten sichtlich beeindruckt: „Diese Baustelle überholt wirklich alles“, sagte er während einer Begehung am gestrigen Dienstag. Projektleiter Josef Kraus versicherte ihm: „Wir werden den Termin astrein einhalten – am 28. Januar um 11.27 Uhr können wir das Gebäude an sie übergeben.“