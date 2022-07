Schwerpunkte

Neckartenzlinger Kinderchor trat in SAP-Arena auf

08.07.2022 05:30

Teilnahme bei Treffen der Chöre in Mannheim wurde zum Höhepunkt für die jungen Sänger von der Chorwerkstatt Neckartenzlingen.

Die Stimmbande der Chorwerkstatt kurz vor dem Auftritt in der SAP-Arena Foto: pm

NECKARTENZLINGEN. Unter dem Motto „Wer, wenn nicht wir?“, dem Song von Wincent Weiss, fand das überwältigende Konzert für Kinderchöre aus Schulen und Vereinen in der SAP-Arena in Mannheim statt. Und der Kinderchor der Chorwerkstatt Neckartenzlingen war aktiv dabei. „Wer, wenn nicht die Kinder sind jetzt an der Reihe, wieder gemeinsam zu singen und ins Rampenlicht zu treten“, so die Worte von Professor Fabian Sennholz zur Eröffnung der großen Show.