Neckartenzlinger Gemeinderat schließt Baulücke

13.12.2019 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Bebauungsplan „Oberer Rotenbach II“ beschlossen – Lebhafte Diskussion über Verspätungsanzeigen an Bushaltestellen

Der Neckartenzlinger Gemeinderat hat in der Sitzung am Dienstag einstimmig die Voraussetzungen für eine neue Wohnbebauung im Gebiet Oberer Rotenbach geschaffen. Rege diskutiert wurde in der Sitzung auch über die Anschaffung von elektronischen Anzeigetafeln an Bushaltestellen.

Auf diesem Gelände im oberen Rotenbach (vom Eichwasenring aus gesehen) soll in naher Zukunft gebaut werden können. Foto: Holzwarth

NECKARTENZLINGEN. Wegen einer Stromfreileitung konnte ein knapp 9000 Quadratmeter großes Gelände zwischen Eichwasenring, Kirschwasenweg und Birkenstraße bisher nicht bebaut werden. Die Stromleitung existiert nicht mehr. Das Gelände könnte also bebaut werden. Die formalen Voraussetzungen dafür schuf am Dienstag der Gemeinderat mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Oberer Rotenbach II“.