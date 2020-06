Schwerpunkte

Neckartenzlingen kehrt zurück zum Regelbetrieb

18.06.2020 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Bürgermeisterin Melanie Braun gab in der Sitzung des Gemeinderats einen aktuellen Corona-Überblick

Den aktuellen Umständen geschuldet, stellte Bürgermeisterin Melanie Braun, die sich am Ende der Sitzung in den Mutterschutz verabschiedete, einen Corona-Bericht an den Beginn der Gemeinderatssitzung am Dienstag.

NECKARTENZLINGEN. Im Großen und Ganzen seien die Rückmeldungen zur Kinderbetreuung, die im Juni im 50-Prozent-Modus wieder angefahren wurde, positiv gewesen, sagte Braun. Die mehrmonatige Zeit ohne Betreuung habe allerdings dazu geführt, dass U3-Kinder zum Teil wieder neu eingewöhnt werden mussten. Ab Ende Juni soll in der Kinderbetreuung wieder Regelbetrieb möglich sein, dann entfalle auch die Notbetreuung. Bei der Kinderbetreuung gälten dann die Abstandsregeln nicht mehr. Die Bürgermeisterin sprach von „großen organisatorischen Herausforderungen“. Auch in den Schulen dürften bald alle wieder kommen. Der Schulbetrieb werde von jeder Schule unterschiedlich gehandhabt, auch bei den Pausen gebe es unterschiedliche Regelungen. An den Ferienterminen, so Braun, werde nicht gerüttelt.