Neckartenzlingen geht mit App und Bürgerbus in die Zukunft

12.12.2019 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Eine digitale Austauschbörse soll die Neckartenzlinger künftig besser zusammenbringen – Bus für die Bürger wurde angeschafft

Ehre, wem Ehre gebührt: Die Neckartenzlinger würdigten, wie immer in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres, mehrfache Blutspender. Am Dienstag war sogar ein hundertfacher Spender dabei. Des Weiteren ging es in der Sitzung um die Anschaffung einer Bürger-App, eines Bürgerbusses und die Zustimmung zu einer Wohnraum-Kooperation mit der Caritas.