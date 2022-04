Schwerpunkte

Naturschutzzentrum Schopflocher Alb: Viele Angebote rund ums Moor

02.04.2022 05:30, Von Anke Kirsammer — E-Mail verschicken

Das Naturschutzzentrum Schopflocher Alb setzt auf Tradition und geht ganz neue Wege: Mit „Actionbounds“ kann der Nachwuchs digital die Umwelt erkunden.

Marco Drehmann, Leiter des Naturschutzzentrums Schopflocher Alb: „Bei uns bekommt jeder etwas geboten.“ Foto: Carsten Riedl

Obwohl Nebelschwaden wabern, Schneefälle vorhergesagt sind und es den berühmten Kittel kälter ist als im Tal: Das Naturschutzzentrum Schopflocher Alb steckt derzeit alles andere als im Winterschlaf. Draußen werkeln die Zimmerleute mit den Rangern an der Schuppenerweiterung. Der Pistenbully, mit dem die Loipen gespurt werden, andere Geräte des Vereins für Naherholung und die E-Bikes bekommen hier einen ebenerdigen Unterschlupf. Auch drinnen tut sich eine Menge. Wo Kinder früher hölzerne Äpfel von Bäumen pflücken konnten, animiert künftig eine Kletterwand Dreikäsehochs dazu, über sich hinauszuwachsen. Eine Ruhezone und ein an das Schopflocher Torfmoor angelehntes Bällebad sollen dieses Jahr ebenfalls noch in Beschlag genommen werden können.