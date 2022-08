Schwerpunkte

Naturschutzprojekt Neuffener Heide erhält Auszeichnung

03.08.2022 05:30

Der Schwäbische Albverein gehört zu den diesjährigen Gewinnern des Wettbewerbs „Unsere Heimat und Natur“ und erhielt jetzt von der Firma Edeka Südwest 2000 Euro Projektunterstützung. Gemeinsam mit der Stiftung Nature Life International fördert der Lebensmittelkonzern seit 2014 besondere Naturschutzprojekte in der Region. Der symbolische Scheck und eine Urkunde wurden jetzt von Marktbetreiber Martin Sigel, der die Patenschaft für das Projekt übernommen hat, an den Gaunaturschutzwart Richard Haußmann übergeben. Haußmann setzt sich schon seit vielen Jahren mit seiner Frau Hannelore und seinen Kollegen vom Schwäbischen Albverein sowie vielen Schülern und Schülerinnen für die Pflege der Neuffener Heide ein, auf der jedes Jahr auch zahlreiche Orchideen blühen. Auch Gunter Ehni von Nature Life betont: „Die Bedrohung der biologischen Vielfalt unserer Natur- und Kulturlandschaften durch den Klimawandel war noch nie so groß wie heute“. Auf unserem Bild von links: Sebastian Kompauer von Edeka, Hannelore Haußmann, Norbert Rumberger, der Vorstand des Schwäbischen Albvereins Ortsgruppe Owen, Richard Haußmann, Regine Erb vom Albverein, Gunter Ehni, Natalie Mair, Referentin für Nachhaltigkeit bei Edeka Südwest und Marktleiter Martin Sigel. jh/pm Foto: Holzwarth