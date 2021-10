Schwerpunkte

Naturkindergarten in Kohlberg eröffnet

11.10.2021 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

„Die Wiesenkinder“ sind glücklich über ihren neuen Naturkindergarten in Kohlberg, der heute den Regelbetrieb aufnimmt. Rasend schnell geplant, gebaut und eröffnet mit hoher Qualität und Fachkompetenz.

Zusammen mit Bürgermeister Taigel (links) schnitten die „Wiesenkinder“ symbolisch das Band zu ihrem Kindergarten durch. Foto: Sander

KOHLBERG. Der am Samstag eröffnete Naturkindergarten für „Die Wiesenkinder“ in Kohlberg ist eine Meisterleistung aller Beteiligten. Entsprechend glücklich strahlten nicht nur die künftigen kleinen Bewohner ab drei Jahren mit der Sonne um die Wette. Als „eine der schönsten Aufgaben“ für ihn beschrieb Kohlbergs Bürgermeister Rainer Taigel die offizielle Eröffnung am Samstag mit kleinen und großen Gästen.