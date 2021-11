Schwerpunkte

Naturkindergarten in Grafenberg eingeweiht

15.11.2021 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Auch in Grafenberg gibt es jetzt einen Naturkindergarten: Nach der feierlichen Eröffnung mit geladenen Gästen am Freitag ziehen heute 20 „Wiesenhüpfer“ in die Schutzhütte ein.

Das lilafarbene, symbolische Band wurde gemeinsam durchgeschnitten. Vier „Wiesenhüpfer“ mit Tanja Brodbeck (Erzieherteam), MdB Michael Donth, Bürgermeister Volker Brodbeck, MdL Rudi Fischer und Bernhard Haage (Erzieherteam). Foto: Sander

GRAFENBERG. „Heute ist ein Freudentag“, sagte Grafenbergs Bürgermeister Volker Brodbeck bei der offiziellen Eröffnung des Naturkindergartens „Wiesenhüpfer“ am Freitag. Die neue Einrichtung sei eine weitere attraktive Säule in der Kinderbetreuung in Grafenberg.