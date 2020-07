Schwerpunkte

Natur-Wölfle starten ein Jahr später

31.07.2020 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Einige Hürden bei der Planung des Naturkindergartens in Wolfschlugen – Bis September keine Hallenbelegungsgebühren

In der letzten Wolfschlüger Gemeinderatssitzung vor den Sommerferien ist es um den aktuellen Stand der Planungen für den Naturkindergarten, um die Hallenbelegungsgebühren, um das neue Umsatzsteuergesetz und die geplanten Sanierungsarbeiten in der Reinhardtstraße gegangen.

WOLFSCHLUGEN. Ein paar Eltern haben in Wolfschlugen im Januar 2020 den Verein Natur-Wölfle gegründet, um einen eingruppigen Naturkindergarten für Kinder ab drei Jahren neben dem Bauernhof Mack, Auf dem Bühl 3, zwischen der Stuttgarter Straße und dem Schützenhaus zu eröffnen. Nach den ursprünglichen Plänen sollten die ersten Kinder dort bereits in diesem Herbst betreut werden. Die Corona-Pandemie sowie einige bürokratische Hürden haben das Projekt jedoch ausgebremst. In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab Caroline Pfeiffer vom Verein Natur-Wölfle bekannt, dass der Startschuss wohl erst am 1. September 2021 fallen wird.