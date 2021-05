Schwerpunkte

Bisher 50 000 Euro für Kleinschwimmhalle Beuren gesammelt

19.05.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Der Förderverein Schwimmhalle Neuffener Tal hat bisher 50 000 Euro für die Sanierung der Kleinschwimmhalle gesammelt

Über die Aktivitäten des Fördervereins Schwimmhalle Neuffener Tal hat Tim Reeth am Montagabend in der Gemeinderatssitzung in Beuren informiert. Für die Sanierung der Kleinschwimmhalle hat der Förderverein bereits 45 000 Euro gesammelt. Kurz vor der Sitzung kamen weitere 5535 Euro von der Beurener Kur-Apotheke in den Spendentopf hinzu.

Insgesamt 5535 Euro hat die Beurener Kur-Apotheke vor der Gemeinderatssitzung an den Förderverein der Kleinschwimmhalle gespendet. Auf dem Bild (von links): Tim Reeth vom Förderverein, Tobias und Iris Kröll von der Kur-Apotheke und Bürgermeister Daniel Gluiber. Foto: pm

BEUREN. Die für die Kur-Apotheke verantwortlichen Iris und Tobias Kröll überreichten unter dem Beifall des Gremiums direkt vor der Gemeinderatssitzung einen Spendenscheck über 5000 Euro an den Förderverein. In bar kamen noch 535 Euro hinzu, die die Kunden der Apotheke in eine dort aufgestellte Spendenkasse geworfen hatten.