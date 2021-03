Schwerpunkte

Nächster Schritt für Aldi-Vergrößerung in Aichtal-Aich

27.03.2021 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Aichtaler Gemeinderat stimmt Bebauungsplanänderung im Gewerbegebiet Riedwiesen zu

Der ALDI-Markt im Gewerbegebiet Riedwiesen soll modernisiert werden. In diesem Zusammenhang möchte der Discounter seine Filiale in Aich vergrößern. Der Markt in seiner jetzigen Form soll abgerissen und komplett neu gebaut werden.

Der bestehende Aldi-Markt in Aich soll abgerissen und durch einen größeren Neubau ersetzt werden. Foto: Holzwarth

AICHTAL-AICH. Wie Aichtals Stadtbaumeister Matthias Hirn in der vergangenen Gemeinderatssitzung in der Festhalle Aich mitteilte, soll die neue Verkaufsfläche 1400 Quadratmeter groß werden. Der bestehende Bebauungsplan für das Gewerbegebiet sieht jedoch eine Obergrenze von 800 Quadratmetern vor. Deshalb müsse der bestehende Bebauungsplan geändert werden.