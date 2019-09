Nachwuchssuche Hand in Hand

Die Kreisfeuerwehren und das Handwerk kooperieren

Der Kreisfeuerwehrverband und die Kreishandwerkerschaft wollen künftig gemeinsam junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk und für das Ehrenamt in der Feuerwehr begeistern.

(pm) Auf dem Postplatz in Kirchheim wurden am Samstag beim Tag des Hand-werks 130 Ausbildungsberufe vorgestellt, der Kreisfeuerwehrverband zeigte an zahlreichen Stationen das breite Aufgabengebiet der Feuerwehr.

Dass die Feuerwehr viel mit Handwerk zu tun habe, erläuterte Bernd Müller, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands: „Handwerkliches Geschick ist unumgänglich bei der Bewältigung der unterschiedlichsten Einsätze. Viele unserer Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner sind Handwerker, wie beispielsweise Flaschner, Elektriker oder Schreiner.“ Auch Kreishandwerksmeister Karl Boßler verdeutlichte, wie viel Feuerwehr wiederum im Handwerk stecke: „Die Feuerwehr muss schnell am Einsatzort sein, die verantwortlichen Personen in kürzester Zeit die richtigen Entscheidungen treffen, an- und zupacken können und sich regelmäßig fortbilden – all das sind Eigenschaften und Fähigkeiten, die auch ein Handwerker jeden Tag unter Beweis stellt“.