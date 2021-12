Schwerpunkte

Nachwuchs für Bempflinger Rat

16.12.2021 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Robin Bückner folgt auf Gabriele Pischulti im Gemeinderat.

Robin Bückner ist der jüngste Gemeinderat in Bempflingen. Foto: Oechsner

BEMPFLINGEN. Mit 22 Jahren ist Robin Bückner der jüngste Gemeinderat, der je in Bempflingen kommunalpolitische Verantwortung übernommen hat. Er folgt auf Gabriele Pischulti, die nach fast 13 Jahren im Gremium ihren Rücktritt erklärt hat. Die Freie Wählerin konnte am Dienstag aus gesundheitlichen Gründen nicht an ihrer letzten Sitzung teilnehmen und ließ ihre Abschiedsworte von der sichtlich bewegten Kämmerin und kommunalpolitischen Wegbegleiterin Tanja Galesky verlesen. „Es ist mir schwergefallen, diesen Schritt zu gehen“, heiß es in der Erklärung. Aber familiäre Umstände würden es unmöglich machen, im Gemeinderat mit 100 Prozent weiterzumachen.