Nachhaltig und für den guten Zweck

07.09.2019, Von Larissa Wörn — E-Mail verschicken

Der Handicap-Basar der Behinderten-Förderung Linsenhofen startete gestern in die zwölfte Runde

Die Behinderten-Förderung Linsenhofen veranstaltet heuer den zwölften Handicap-Basar. Seit fünf Jahren findet dieser in der Festhalle in Frickenhausen statt. Die Veranstalter rechnen bei dem Basar, der am heutigen Samstag fortgesetzt wird, mit rund 3000 Besuchern.

Schon eine halbe Stunde nach der Öffnung ist der Handicap-Basar im Frickenhäuser Erich-Scherer-Zentrum rappelvoll. Foto: Wörn

FRICKENHAUSEN. Dekoartikel, Taschen, Bücher, Geschirr oder Spielzeug – es gibt kaum etwas, das auf dem Handicap-Basar in Linsenhofen nicht zu erwerben ist. „Es ist unglaublich, was dieses Jahr wieder an Waren angeliefert wurde“, sagt Thomas Fick, Geschäftsführer der Behinderten-Förderung Linsenhofen (BFL). Er selbst steht auf der Bühne der Festhalle in Frickenhausen und preist den Kauflustigen die beste Ware an.