Wolfschlüger Gemeinderat stimmt dem Bau eines Walls in der Nähe der Grötzinger Straße als Starkregenschutz zuSchon mehrere Male hat es in Wolfschlugen nach starken Regenfällen Überschwemmungen gegeben. Aufgrund der Lage in einer Mulde flossen Wassermassen von den umliegenden Feldern in den Ort. Der…

